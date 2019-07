La fin des A380 d'Air France se précise

A une époque où la marque et les programmes de fidélité ne font plus tout, les compagnies doivent innover et proposer des produits en phase avec leur temps (le wifi haut débit est un exemple intéressant). Elles doivent également prendre en considération inquiétude des clients quant à leur empreinte carbone et ça, aucun rétrofit ne peut apporter la même performance qu'un avion neuf.



Benjamin Smith qui a dirigé une agence de voyage sait que pour définir un produit ou un service, il faut écouter le client et savoir détecter ses motivations réelles surtout si ces dernières ne sont pas affichées. Il sait également qu'une opération de changement majeur est un fusil à un coup et que le pire ennemi du dirigeant est le temps qui passe. Il ira donc vite et droit au but. Affaire à suivre de très près dans les jours à venir.



Yann LE GOFF