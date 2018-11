Emmanuel Macron promet des aides pour le carburant

Le gouvernement va augmenter les taxes sur les carburants le 1er janvier 2019. Lors d'un entretien sur Europe 1, Emmanuel Macron a justifié une nouvelle fois cette décision. "Il faut davantage taxer les énergies fossiles car on doit en sortir pour réinvestir dans les nouvelles énergies" , a-t-il expliqué en ajoutant ensuite "le gouvernement ne se trompe pas et va dans la bonne direction : moins taxer le travail et davantage taxer ce qui pollue" .



Toutefois, le Président veut faire un geste pour les Français les plus modestes. "Je souhaite généraliser les aides pour ceux qui travaillent à plus de 30 kilomètres de leur domicile, comme dans les Hauts-de-France. Je veux que les Français qui sont obligés de prendre leur voiture tous les jours soient aidés, sur le mode de l'indemnité kilométrique" , a indiqué Emmanuel Macron, appelant à "travailler avec les collectivités locales et les employeurs pour aider ces gens-là" .



Par ailleurs, il a assuré que cette aide sera défiscalisée.



L'aide au transport dans les Hauts-de-France

Le dispositif mis en place par le conseil régional des Hauts-de-France, présidé par Xavier Bertrand, depuis le 1er janvier 2018 repose sur une prime mensuelle de 20 euros. Cette "aide au transport" est versée aux habitants de la région sous plusieurs conditions. Elle est limitée aux salariés et fonctionnaires dont le salaire net est inférieur ou égal à deux fois le Smic. Elle est accordée qu'aux personnes n'ayant pas accès à des transports en commun et dont le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieur à 30 km.