En avion, quel côté pour avoir la meilleure vue à l'atterrissage ?

En Europe, les villes de Lisbonne, Barcelone, Londres et Venise se présentent sous ses yeux si l'on s'assoit du côté droit de l’appareil. Quant à Berlin, il faudra choisir le côté gauche pour être sûr d'apercevoir la Tour TV qui domine la capitale allemande. Attention toutefois aux conditions météo, lesquelles peuvent influencer sur la trajectoire que choisit le pilote pour atterrir.



Pour réaliser cette infographie, Generation Voyage (generationvoyage.fr) s’est appuyé sur les données du site FlightRadar24, qui affiche des informations en temps réel sur le vol d'avions commerciaux.



En recherchant l’aéroport d’arrivée, il est possible de prédire la trajectoire de l’atterrissage et ainsi déterminer de quel côté s’asseoir dans l’avion pour profiter des meilleures vues. Cependant, tous les aéroports ne sont pas localisés à proximité des villes, dont bien sûr ceux de Paris-Orly et surtout Paris CDG.





Quelques conseils pur prendre la meilleur photo à l'arrivée

Pourquoi ne pas immortaliser ce moment avant l'atterrissage pour prendre une photo depuis son hublot ? Voici quelques conseils :



● Essayer de ne pas vous asseoir juste au-dessus d'une l'aile, cela pourrait occulter le paysage en dessous,



● Choisir une heure d'atterrissage qui soit propice à la photographie : au lever ou au coucher du soleil par exemple,



● Préparer et régler son appareil photos avant l'atterrissage,



● Repérer les lieux caractéristiques de la ville.