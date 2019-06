États-Unis : Nashville bannit les trottinettes électriques après un accident mortel

Le mois dernier, le maire de Nashville, David Briley, avait prévenu les 7 compagnies exploitant les 4000 trottinettes en free-floating disponibles dans la ville : " vous avez un mois pour améliorer le service, sinon on ferme." Les dirigenats de la capitale du Tennessee reprochait aux exploitants de la pollution visuelle, des violations aux règles de stationnement, une incivilité des utilisateurs, etc. Et surtout le coût à la charge de la collectivité, et donc des administrés, pour un surcroît de travail des agents assurant la sécurité des habitants et visiteurs.







C'est finalement un tragique accident de la circulation qui aura eu raison de la flotte de trottinettes. Un usager en état d'ivresse a perdu la vie lors d'une collision avec une voiture. Mais le maire de Nashville n’a cependant pas verrouillé complètement le territoire à ces engins qui semblent devoir jouer un rôle majeur dans la mobilité durable urbaine. S’ils réinvestissent la ville, ce sera selon les règles du jeu édictées par l’élu : "Si ces dispositifs reviennent dans le futur, ce sera après un processus public, selon nos conditions, avec une surveillance stricte du parc, de la sécurité et de l’accessibilité."