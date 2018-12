Expensya lève 4 millions d'euros

Expensya poursuit son expansion. La jeune pousse annonce une nouvelle levée de fonds à hauteur de 4 millions d’euros auprès d’ISAI, Seventure Partners, TDR et de business angels. L’objectif : financer sa croissance et poursuivre son internationalisation afin de se positionner en tant que leader sur le marché européen. Expensya propose une gestion de notes de frais, intégrant dans le cloud des technologies innovantes telles que l’IA et le machine learning.



"Cette levée de fonds renforce nos capacités en R&D et va permettre d'accompagner notre vision de rendre intelligentes les notes de frais, tant sur le marché français qu'à l'International" souligne Karim Jouini CEO et co-fondateur d'Expensya.



Utilisée dans 60 pays et dans plus de 4 000 entreprises, la solution séduit de nombreux acteurs du voyage d’affaires. "Nous allons également intensifier le recrutement de nouvelles forces commerciales pour répondre au mieux aux besoins de nos clients et déployer notre stratégie à l’international" , ajoute Karim Jouini. La société investit également dans le développement de nouvelles fonctionnalités.