Finnair volera plus longtemps vers Nice et Biarritz en 2019

Finnair poursuit le développement de son offre estivale au départ de France en prolongeant les périodes d’opération de ses vols saisonniers vers Helsinki au départ de Nice et Biarritz. La desserte de la Côte d'Azur sera opérée dès le 31 mars jusqu’au 26 octobre 2019 avec 5 vols par semaine les mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche; ces vols seront complétés par 1 fréquence supplémentaire les mardis entre le 23 juin et le 11 août 2018.



La ligne Biarritz-Helsinki sera lancée le 4 mai 2019 jusqu’au 26 octobre 2019 avec 1 liaison par semaine les samedis renforcée par une deuxième fréquence hebdomadaire les mardis en très haute saison du 25 juin au 6 août 2019.



Des fréquences supplémentaires sont également ajoutées pour la saison estivale 2019 sur certaines routes européennes populaires. Finnair ajoutera 4 vols hebdomadaires vers Barcelone début juin jusqu'à la fin de la saison estivale. Une fréquence supplémentaire sera ajoutée vers Reykjavík, la ligne sera donc opérée quotidiennement pendant toute la saison estivale 2019. Une liaison quotidienne supplémentaire sera aussi ajoutée vers Varsovie les samedis et les dimanches.



De plus, la compagnie lancera une nouvelle route vers Hanovre l’été prochain. Cette nouvelle ligne sera ouverte le 29 avril 2019 avec cinq fréquences hebdomadaires. Elle deviendra ensuite quotidienne toute l’année à compté du 1er juin 2019. Hanovre sera la septième destination de Finnair en Allemagne (Berlin, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Munich et Stuttgart).



Dubaï sera renforcée lors de la saison hiver 2019

La ligne Helsinki-Dubaï sera renforcée avec une fréquence hebdomadaire supplémentaire en hiver portant ainsi à sept le nombre de vols hebdomadaires vers la première ville des Émirats Arabes Unis. Deux des sept fréquences hebdomadaires seront désormais exploitées en A350, appareil de dernière génération plus silencieux offrant un meilleur confort à bord.



"Opérer certains vols vers Dubaï avec l'A350 nous permettra d'offrir notre produit Finnair Business Class avec des sièges-lits sur cette route populaire aussi bien pour le trafic loisirs qu’affaires", a ajouté Juha Järvinen Chief Commercial Officer chez Finnair.