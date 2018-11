Forte augmentation du prix des péages autoroutiers en 2019

Si ces tarifs augmentent automatiquement chaque année à hauteur de 70% de l'inflation, il faut également tenir compte d' un nouveau plan d'investissement de 700 millions d'euros (impulsé par François Hollande) et validé par le Conseil d'Etat en août dernier. Et ce sont les contribuables, via les collectivités locales, qui vont devoir mettre la main à la poche pour financer les travaux (construction et aménagement d’échangeurs, travaux environnementaux, création de places de covoiturage près des autoroutes...). Cela représente une hausse comprise entre 0.1 et 0.4% sur la période 2019 - 2022.Par ailleurs, ces tarifs vont également augmenter en conséquence du blocage de 2015 : les prix avaient été gelés par une action de Ségolène Royal, alors ministre de l’Environnement, laquelle s'était opposée aux sociétés d'autoroute. Mais pour compenser ces pertes de 2015, une hausse des prix avait été planifiée entre 2019 et 2023 et celle-ci est plus importante que prévu (entre 0.10% et 0.39%). Ajoutée aux 70% de l'inflation de 2018 (qui représentent entre 0.98 et 1.40% de hausse), on en arrive à cette fourchette de 1.08 à 2,19% de hausse pour 2019.