Google traduit visuellement 13 nouvelles langues

Google Translate, meilleur ami de nombreux voyageurs d'affaires vient à la rescousse de ceux dont les langues de travail n'étaient pas encore prises en compte visuellement. Ce service permet aux utilisateurs de traduire en temps réel les menus des dîners et les pancartes, ce qui facilite grandement la communication à l'étranger. L'annonce de cette semaine ajoute le pendjabi, le bengali, le vietnamien, le thaï, le gujarati, le kannada, le népalais, le tamoul, le telugu et le malayalam, ce qui porte à 50 le nombre total de langues supportées.



Les utilisateurs peuvent accéder à cette fonction dans l'application Traduire en naviguant vers l'icône de la caméra sur l'écran d'accueil. L'application vous invitera alors à aligner le texte que vous essayez de traduire et à prendre une photo. Ensuite, l'application numérisera le texte à l'aide d'une technique d'apprentissage automatique connue sous le nom de traduction automatique neuronale (NMT), qui fournira ensuite une traduction (si possible correcte) dans la langue de votre choix.



Les nouveaux ajouts seront disponibles sur les versions iOS et Android de l'application, et ils ont commencé à se déployer sur les appareils hier.