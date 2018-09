Grève du métro de Barcelone du 21 au 24 septembre

Les salariés du métro de Barcelone (TMB) sont appelés à stopper le travail pendant 2 heures le matin, l'après-midi et le soir du 21 au 24 septembre pour dénoncer le non-respect de leur convention collective par la direction.



Ces dates n'ont pas été choisies au hasard. La ville célèbre la semaine du 24 septembre (jour férié) la Vierge de la Mercé, la patronne du district de Barcelone.



La direction du métro de Barcelone a indiqué qu'elle avait prévu de rencontrer les syndicats cette semaine pour tenter de trouver un accord et éviter les perturbations.



Les actions seront ainsi programmées

le vendredi à :

7h00 – 9h00

19h00 – 21h00

20h30 – 22h30



les samedi et dimanche à :

11h00 – 13h00

19h30 – 21h00

20h30 – 22h30



et le lundi à :

10h19 – 12h19

17h44 – 19h44

22h50 – 00h50