Cristiano Ronaldo va ouvrir un hôtel à Paris

Cristiano Ronaldo va installer son 6eme hôtel "CR7" à Paris en 2021. L'établissement, développé avec le groupe hôtelier portugais Pestana, sera situé sur la rive gauche, entre la gare d'Austerlitz et la gare de Lyon.



Cet établissement 4 étoiles proposera 210 chambres, et sera ainsi le plus grand de l'enseigne. Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or et Pestana prévoient d'investir 60 millions d'euros à part égale dans ce projet.



Cristiano Ronaldo assure dans un communiqué de presse " Il est tout à fait sensé que la marque Pestana CR7 s’implante à Paris, une des villes les plus visitées du monde et une destination qui combine le parfait mélange d'élégance et de sophistication de la marque".



L'enseigne Pestana CR7 compte actuellement 2 établissements ouverts au public à Lisbonne et Funchal ainsi que des projets à Madrid, New York, Marrakech, et maintenant Paris.