Grève générale en Italie les 26 et 27 mai

Les syndicats italiens organisent une grève nationale de 8 heures entre les 26 et 27 mai 2018. Les personnels des compagnies ferroviaires Italio et Trenitalia ainsi que les transports publics du pays sont appelés à stopper le travail entre samedi 22 heures et dimanche 6 heures afin de protester contre la reforme des retraites et réclamer l'amélioration des conditions de travail et de sécurité.



Le ciel transalpin ne devrait pas être épargné non plus. Les salariés de l'aéroport des aéroports de Milan sont aussi appelés à faire grève. Leur mouvement de 24 heures se tiendra le samedi. Ils seront rejoints par leurs collègues de la plate-forme de Catane entre 10h00 et 14h00.



Il est conseillé aux voyageurs d'affaires de consulter le statut de leur vol ou de leur train avant de se déplacer.