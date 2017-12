Guillaume Pepy chez Air France?

malgré son impatience légendaire et sa volonté d'aller vite

De quoi s'agit-il ? Du départ annoncé 1000 fois de Guillaume Pepy mais cette fois ci à l'échéance de son mandat de PDG de la SNCF en 2020. Lui-même l'a déclaré plusieurs fois, il ne repartira pas pour une nouvelle direction de l'entreprise ferroviaire. Dans un portrait publié il y a quelques mois, il se dit cependant favorable à une direction au sein d'une grande entreprise et ce "".En 2020, Guillaume Pepy aura 62 ans. En 2020, Jean-Marc Janaillac atteindra la limite d'âge dans son poste. On comprend aisément l'interprétation que l'on peut en faire à la simple lecture de ces quelques dates. D'autant que, si Guilhaume Pépy n'a jamais démérité à son poste, malgré quelques grands écarts et une langue de bois difficiles à comprendre pour les journalistes, il a su montrer sa vision internationale du ferroviaire et sa capacité à gérer des prospections commerciales avec quelques bons résultats à la clé, comme ceux obtenus au Qatar. Voilà pour le poste chez Air France !Mais Guillaume Pepy, fin politique, sait parfaitement comment mener la campagne capable de l'emmener à la tête d'Air France. Beaucoup de bruit pour rien ? Ou un scénario déjà écrit qu'il ne reste plus qu'à tourner ? Réponse dans deux ans.