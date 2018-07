HRS Group s'installe à Dallas et San Francisco

HRS étend sa présence sur le marché américain grâce à l’ouverture de deux nouveaux bureaux. En plus de son siège régional basé à New York, la société vient d’ouvrir un site à Dallas, au Texas.



L'entreprise ajoute "La zone de Dallas-Fort Worth Metroplex est l’endroit idéal pour renforcer sa présence en Amérique du Nord et faire connaître sa vaste gamme de services. Sabre, système mondial leader de la distribution dédié aux déplacements professionnels en Amérique, y est d’ailleurs basé. HRS et Sabre travaillent ensemble depuis 2004. Hilton et Omni Hotels, marques leaders sur le marché américain, ont eux aussi une présence significative dans le Metroplex" .



Par ailleurs, un bureau ouvrira à son tour à San Francisco d’ici la fin de l’été. La holding ajoute "La présence des principales agences de voyages, des grandes chaînes hôtelières, des entreprises, des professionnels du voyage d’affaires et le développement de ces régions sont des éléments qui ont poussés le groupe HRS à ouvrir des nouveaux bureaux dans ses endroits stratégiques" .