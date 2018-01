HRS s'implante à Bangalore

Destination très prisée pour ses sociétés d'informatique et les centres de développement, Bangalore accueille un bureau HRS dans la capitale indienne du numérique. Il s'agit du troisième de HRS en Inde après Mumbai et New Delhi. Parallèlement, HRS annonce la nomination de Santosh Kumar au poste de directeur général pour l'Inde.



Kimi Jiang, VP Asie Pacifique d'HRS affirme que cette ouverture " donnera aux clients internationaux et aux entreprises indiennes un accès optimisé à l'offre hôtelière de la ville ".



Pour mémoire, l'Inde est le continent ou le volume d'hôtels devrait le plus progresser ces 5 prochaines années.