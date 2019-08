Un drone frôle un B737 à Erevan

Des drones ont aussi perturbé le trafic à New York Newark en janvier, et l'ont même complètement paralysé en décembre dernier, pendant une journée et demi, à Londres-Gatwick.



Plus grave, le nez d'un B737 d'Aeromexico, à l'atterrissage à l'aéroport de Tijuana (Mexique) aurait été percuté par un drone en décembre.



Le nombre de drones observés par des pilotes de lignes commerciales se comptent désormais par millier. Et certains aéroports n'hésitent plus à avoir recours à des aigles pour les éloigner...



A voir ci-dessus cette vidéo incroyable d'un A380 d'Emirates prise par un drone l'été dernier à l'île Maurice.