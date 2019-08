Le Lounge de British Airways à Heathrow accueille un bar à cocktails

Un bar qui fait partie du festival d'été British Airways qui célèbre la "culture balnéaire britannique" jusqu'au 2 octobre.



Au menu, des cocktails et des boissons non alcoolisées. "Nous sommes ravis de faire partie du festival d’été BA et d’accueillir les voyageurs du monde entier dans notre bar très britannique Beach Hut. Nous travaillons en partenariat avec d’excellentes marques de spiritueux pour mettre en valeur les saveurs authentiques de notre gamme et permettre aux clients de commencer leurs vacances d’été avec style en prenant un verre moins ordinaire", déclare Darryl Burton directeur général de Peter Spanton Drinks.