Hawaï : un avion hybride électrique testé sur des lignes commerciales avant la fin de l'année

L’entreprise américaine Ampaire a entrepris un programme d'essais en vol de son Electric EEL, un Cessna 337 Skymaster bimoteur modifié pour voler avec un moteur à combustion classique et un moteur électrique. L'avion de 6 places est le plus gros avion hybride-électrique volant aujourd'hui. L'avion, qui a effectué son premier vol en juin, a été équipé du système de propulsion électrique breveté d'Ampaire et est alimenté par un système de batterie léger. Il s’agit d’un système hybride parallèle, ce qui signifie que le moteur à combustion interne et le moteur électrique travaillent de concert pour optimiser la puissance à mesure que l'avion vole.



L'Electric EEL effectuera des essais en vol sur des lignes commerciales avec Mokulele Airlines à Hawaï plus tard cette année. La certification de l'Electric EEL par la FAA (l'autorité fédérale de l'aviation) est prévue pour 2021.