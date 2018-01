Qatar : les clés d’un business réussi

Au-delà de l’apparence, les traditions restent fortes. Au Qatar, ce ne sont pas les seconds couteaux qui viendront discuter avec les investisseurs. Ici, comme le rappelait Pierre-Marie Relecom, président fondateur du cabinet Relecom & Partners, " Dieu parle à Dieu et prend le temps de lui parler ". En clair, les Qatariens aiment que l’on vienne à eux et s’attendent généralement à parler avec le PDG et non les directions commerciales.



Mais il faut laisser du temps au temps, car même si le décideur fait le déplacement à Doha, les affaires ne se concluent pas en quelques heures. Il faut séduire, donner confiance et apporter les explications et les références nécessaires à cette naturelle confiance. Cette danse de la séduction demande une assez longue préparation. Un rendez-vous se sollicite un à deux mois à l’avance et il faut accepter qu’il soit modifié, décalé ou repoussé, à la dernière minute. Les Qatariens aiment à dire que " le temps est le meilleur allié du temps ".



Autre constat indispensable, il faut prendre conscience que la concurrence est très présente dans les pays du Golfe et le simple fait d’être français ne suffit pas. Pour autant, le Qatar aime la France même s’il ne comprend pas toujours les propos acerbes des Français à son encontre et les fréquentes critiques autour de ses relations avec l’Iran. Il est impératif d’éviter le sujet et, comme toujours en Orient, les propos rassurants sont les bienvenus.



Ici, on apprécie les petits cadeaux, de préférence de marque, en oubliant l’alcool qui est officiellement peu présent dans le pays où seuls les hôtels internationaux en proposent. La forte présence de conseillers anglo-saxons oblige les entreprises françaises à travailler comme si elles allaient sur un marché anglais ou américain. La documentation doit être précise et impeccable. Les contacts mentionnés doivent être facilement joignables et capables de répondre aux innombrables questions que se posent généralement les investisseurs.



Enfin, plus que tout autre, les Qataris apprécient la transparence et la compréhension des objectifs communs. Il est donc nécessaire de ne pas négliger dans le détail les enjeux business proposés. Ce qui est flou ou imprécis inquiète. Il n’est pas rare que, dans un échange commercial, votre interlocuteur vous demande de préciser vos objectifs, votre but et la nature de votre engagement.



Vous l’aurez compris, comme dans beaucoup de pays du monde, travailler avec le Qatar ne s’improvise pas. Attention aux fautes de goût, à l’absence de cravate pour les rendez-vous, aux cartes de visite exclusivement européennes… Ce ne sont que de petits détails mais vos interlocuteurs y sont extrêmement sensibles et les considèrent comme autant de marques de respect.



Dernier conseil, donné sur place par un conseiller proche du gouvernement, il est indispensable de ne pas se plaindre de la chaleur, de la circulation ou de son environnement géographique. Doha n’est pas une « belle ville » au sens premier du mot. Mais les Qatariens sont fiers de ce qu’ils ont fait et ne comprennent pas toujours les critiques des occidentaux. Le savoir est un avantage.