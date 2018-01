IHG ouvre son premier hôtel en Algérie

Situé en face du Parc Dounia, l’Holiday Inn Algiers - Cheraga Tower bénéficie d’un emplacement stratégique à l’ouest d’Alger, à proximité des centres d’affaires internationaux et des ambassades et est à 30 minutes de l’aéroport international.L'établissement propose 242 chambres, deux bars et deux restaurants dont Le 101, installé au dernier étage offrant une vue panoramique sur la mer. Les clients ont également accès à un espace bien-être composé d’un centre de fitness, d’une piscine intérieure, d’une piscine extérieure, d’un hammam, d’un sauna et d’un centre de soins et de massages.L’hôtel dispose aussi de quatre salles de réunion, d’une grande salle de banquet et d’un parking couvert sur 3 niveaux.2 Route d'Ouled Fayet, Dely IbrahimCheraga - Alger16320 AlgérieTel : 213 23 285858