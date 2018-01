Ibis Styles atterrit à l'aéroport de Budapest

L'Hôtel ibis Styles Budapest Airport vient de s'installer aux portes de l’aéroport de Budapest. Il propose 145 chambres qui offrent un accès gratuit au wifi haut-débit et une télévision avec accès aux chaînes internationales.Le restaurant de l’hôtel Le Liszt, ouvert 7 jours sur 7, développe une carte aux saveurs internationales afin d’intégrer ses plats dans la thématique voyage de l’hôtel. Les voyageurs d'affaires peuvent également se détendre après leur journée de travail au bar Fly and Drink.Les entreprises ont la possibilité d'organiser des événements dans l'établissement grâce à 6 salles de réunions. La plus grande fait 120m² et peut accueillir jusqu'à 100 personnes en disposition théâtre.Vecses,Airport Terminal 2,2220 BudapestHongrieTel: (+36)1 296 0060Fax: (+36)1 296 0065e-mail: HB0I7@accor.com