In Extenso/Deloitte : l'hôtellerie française réalise un bon mois d'octobre

L’hôtellerie française affiche des taux d'occupation en hausse sur l’ensemble des catégories en octobre, allant de +1% pour le Luxe à +5% pour le Milieu de gamme. Hormis une légère baisse sur le marché Économique (-0,1%), les prix moyens ont grimpé sur tous les segments : de 0,4% pour le milieu de gamme à +6,4% pour le luxe.



Les RevPAR (revenu moyen par chambre disponible) dans l’hôtellerie française sont en croissance de 3% sur la catégorie Économique à 7% sur le Luxe. La baromètre In Extenso – Deloitte précise “Il y a toutefois un recul du prix moyen au sein de l’hôtellerie d’entrée de gamme (Super-économique et Économique) et milieu de gamme en cumul à fin octobre 2017. Mais les RevPAR affichent une progression sur l’ensemble des catégories, de 2% à 4%, sur les 10 mois de l’année écoulés” .



Ile-de-France reprend des couleurs

En Ile-de-France, les RevPAR sont en progression de 4% sur le Haut de gamme, 7% sur le Luxe et Palaces. Les prix moyens ont commencé à se stabiliser, voire augmenter en octobre sur quasi toutes les catégories. Toutefois, malgré ces évolutions de prix moyen, l’hôtellerie parisienne ne retrouve pas encore le niveau des prix moyens atteints en 2014 et 2015. En données cumulés, les RevPAR à fin octobre 2017 sont en hausse de 4% sur le Luxe et Palaces, à 10% sur la gamme Haut de gamme.



"Des résultats encourageants pour l’hôtellerie parisienne. D’autant que nous nous comparons à un mois d’octobre 2016 dont le calendrier événementiel avait été plus favorable l’année dernière" , précise Philippe Gauguier, Associé chez In Extenso TCH.



Régions : une année positive en perspective

En province, les indicateurs de l’hôtellerie sont en croissance sur toutes les catégories, excepté un léger repli du prix moyen sur le marché Milieu de gamme. Les RevPAR progressent de 1% sur le marché Haut de gamme, 4% sur le Super-économique. Après un bon exercice 2016 et des RevPAR en hausse à fin octobre 2017, le bilan devrait être également positif cette année pour l’hôtellerie en Régions.



Côte d’Azur : le super-économique en retrait

Les segments Luxe et Super-économique enregistrent un repli du RevPAR en octobre dû à une baisse d’occupation. Les prix moyens sont en progression sur toutes les catégories (de 1% sur le marché Super-économique à 8% sur le Luxe). De janvier à octobre 2017, les RevPAR sont uniquement en hausse sur l’hôtellerie Économique et Haut de gamme. La catégorie Super-économique affiche un net repli de presque 6% de RevPAR. Elle seule enregistre une baisse d’occupation et de prix moyen à fin octobre.