Inondations: 5 départements du sud en vigilance orange

Quatre départements du sud de la France, l’Aveyron, le Gard, l’Hérault et la Lozère, ont été placés en vigilance orange pour orages et pluies/inondations. L’épisode pluvieux et orageux dans ces départements est prévu ce mercredi à partir de 8 heures et jusqu’à 22 heures, selon Météo-France. Le département du Var a aussi été placé en vigilance orange pour une forte crue prévue sur la Nartuby , un affluent du fleuve Argens.



Le vent de sud-est sera fort sur les Cévennes avec des rafales dépassant les 100 km/h. Il sera assez fort près de la Méditerranée avec des rafales de l’ordre de 60 à 80 km/h. Le vent d’autan sera marqué sur le sud du Tarn avec des rafales atteignant les 100 km/h. Sur les Alpes, la limite pluie-neige remontera vers 1.800 mètres. Quelques gelées seront attendues dans le Nord-Est, le massif Central, localement dans le Centre et sur les collines normandes.