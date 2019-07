Japan Airlines présente de nouveaux uniformes pour son personnel

Des uniformes plus "fonctionnels", sélectionnés par les membres du comité de Japan Airlines. L'uniforme pour le personnel de cabine a été créé par le designer local Yasutoshi Ezumi et combine différentes matières.



Les membres du personnel féminin à bord porteront une nouvelle robe et une écharpe plus longue. Un uniforme spécialement conçu pour les femmes pilotes va également être introduit.



Pendant la saison estivale, l'équipage de conduite, le personnel de cabine et le personnel de l'aéroport travaillant avec les filiales nationales Japan Transocean Air (JTA) et Ryukyu Air Commuter (RAC) de JAL basées à Okinawa porteront un uniforme spécial comportant le kariyushi, vêtement traditionnel porté en été.