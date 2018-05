KLM noue un codeshare avec Kulula.com

Les voyageurs d'affaires se verront proposer plus de destinations et d'options par KLM et Kulula. Les deux compagnies ont noué un accord de partage de code qui entrera en vigueur le 29 mai 2018.



Selon les termes du partenariat, le transporteur néerlandais posera ses codes sur les vols domestiques de la low-cost sud-africaine.



Les correspondances en Afrique du Sud se feront avec un billet et un enregistrement unique ou encore le transfert des bagages. Les codes seront posés sur les vols Kulula vers East London, Le Cap, Durban et George au départ de Johannesburg ainsi que sur la liaison Durban – Le Cap.



Erik Venter, CEO Comair - maison-mère de kulula.com - ajoute "KLM est un partenaire aérien clé et nous continuerons à travailler avec eux pour explorer les opportunités de développer notre partenariat. Nous nous engageons à fournir aux clients le meilleur accueil et le meilleur service à bord" .