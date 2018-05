L'aéroport de Bordeaux affiche +9,4% en avril

Le segment international de l'aéroport de Bordeaux atteint +24,5% de croissance en avril soit 343.400 voyageurs. La croissance a été dopée par les vacances du printemps dans la région et dans d'autres pays d'Europe.



Les hubs intercontinentaux se développent fortement : Amsterdam +4,2%, Lisbonne +8,6%, Bruxelles +17,5%, Dublin + 20,4%, Istanbul + 38%, Madrid + 45,9% ou encore Francfort +211%. Zurich, le nouveau hub de Swiss accessible depuis Bordeaux, comptabilise déjà 6.500 passagers mensuels.



L'Europe du nord enregistre de très bons résultats : Londres +10,4%, Berlin +17,3% et Bristol +30,3%. La Méditerranée n'est pas en reste avec Tunis +29,3%, Dubrovnik +63%, Palma +64,1%, Palerme +64,1%, Malaga +77,6%, Pise +79,4%. En avril, le trafic vers l'Afrique du Nord progresse de +8,4%. L'Est de l'Europe et ses nouvelles destinations attirent 2.800 voyageurs pour Bucarest, 2.600 pour Budapest, 2.000 pour Varsovie ; quant à Prague, le trafic augmente de +238% et 3.500 passagers.



En revanche, le secteur domestique est en repli de 6,8%, à hauteur de 238.200 voyageurs. Touché par les grèves d'Air France, le trafic depuis et vers Paris est en repli de 23,1%. En avril, 251 vols ont été annulés, principalement sur la Navette d'Orly et Charles- de-Gaulle.



Le trafic transversal progresse de 10,2% notamment grâce aux lignes à destination de Lyon +28,2%, Nice +28,2% ou Lille + 29,4%. La Corse commence sa forte saison d'affluence avec 12.400 passagers et +26,3% de croissance sur les trois dessertes Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari.



Le trafic des compagnies low-cost poursuit son ascension avec +22,4% totalisant 323.000 passagers. Il représente plus de la moitié du trafic global de l'aéroport.