L'aéroport de Toulouse à +5,4% en avril

Au mois d'avril 2018, le nombre de mouvements est en baisse (-3,4%) avec 7 463 mouvements enregistrés. Mais l’emport moyen par avion progresse (122 passagers) par rapport à celui d’avril 2017 (113 passagers) ce qui réjouira à la fois les partisans de l'écologie et les gestionnaires des compagnies dont la rentabilité progresse.



Trafic local national : 395 217 passagers (-1,2%). Le trafic sur Paris est en recul (-4,6%) notamment sur Paris-CDG (-9,3%, 71 107 passagers) alors que Paris-Orly affiche une baisse plus modérée de 2,7% (193 752 passagers). En région, le trafic affiche un bon niveau de croissance (+6,6%, 130 358 passagers) avec des résultats positifs sur la majorité des destinations. Les croissances les plus significatives concernent Caen (+168,0%, 3 865 passagers), Brest (+91,5%, 3 039 passagers) et Nantes (+33,8%, 26 761 passagers).



Trafic local international : 451 325 passagers (+11,9%). L'espace Schengen constitue 66,9% de ce trafic, avec une croissance de 15,5% et 301 946 passagers. Madrid est leader sur ce faisceau avec une progression de 26,3% et 42 244 passagers. Les plus fortes croissances sont observées sur Prague (+126,2%, 3 362 passagers), Naples (+123,1%, 3 777 passagers) et Séville (+61,7%, 6 432 passagers).



Hors Schengen (+2,4%, 95 867 passagers), le trafic sur Londres (+0,1%) domine avec 69 273 passagers répartis sur quatre aéroports : Londres-Gatwick (-1,1%, 24 073 passagers), Londres- Heathrow (-6,1%, 21 772 passagers), Londres-Stansted (+15,8%, 17 461 passagers) et Londres-Luton (-9,8%, 5 967 passagers). Le trafic sur l’Afrique du Nord progresse (+3,6%), avec des résultats contrastés sur le Maroc (+8,0%, 20 109 passagers), la Tunisie (+20,6%, 9 002 passagers) et l'Algérie (-8,8%, 15 278 passagers). Le trafic charter représente 1,7% du total international, avec 7 582 passagers.