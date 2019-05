L'aéroport de Dallas annonce la création d'un sixième Terminal

Un plan de 3 à 3,5 milliards de dollars qui comprend la construction du nouveau Terminal F et la rénovation d'une partie du Terminal C, déjà existant.



Ce nouveau Terminal sera situé au sud du Terminal D et sera composé de 24 portes maximum. Pour American Airlines, le Terminal F "s'adaptera à l'évolution du secteur de l'avion, notamment grâce aux technologies innovantes afin de faciliter le déplacements des passagers et de maintenir la rentabilité des compagnies".



«L’annonce d’aujourd’hui ouvre la voie aux 50 prochaines années de l’aéroport de DFW. Le nouveau terminal F et l’extension qui pourrait en découler donneront à la région la croissance dont elle a besoin pour concurrencer les centres d’affaires internationaux" , a de son côté déclaré Sean Donohue, PDG de l’aéroport DFW.



En 2018, l'aéroport DFW affichait une capacité de 69 millions de passagers, couvrant un réseau de 182 destinations nationales et de 62 destinations internationales sans escale dans le monde.