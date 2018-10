L'aéroport de Milan Linate sera fermé pour travaux tout l'été 2019

Pendant ces 3 mois de travaux, la piste pourrait être utilisée par intermittence. Les autorités aéroportuaires précisent qu'elles étudient comment répartir au mieux les créneaux horaires qui seront disponibles. On sait cependant que la majorité des vols sera dirigée vers Milan Malpensa.



Les transporteurs qui exploitent des vols vers Milan Linate comprennent Aer Lingus (au départ de Dublin), Alitalia (au départ de Londres City et de Londres Heathrow), British Airways (au départ de Londres City, Londres Heathrow et Londres Stansted) et Easyjet (au départ de Londres Stansted).



Milan Linate est considéré comme l'aéroport le plus proche de la ville, situé à seulement 7 km à l'est du centre-ville, alors que Malpensa se trouve à environ 49 km au nord-ouest de la ville.