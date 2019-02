L'alliance Oneworld lance son propre réseau de salons d'aéroports

Oneworld n'a pas encore révélé quel aéroport accueillera ce premier salon, mais promet qu'il sera suivi d'autres, similaires à l'approche adoptée par les alliances concurrentes Star Alliance et SkyTeam.



" Nous avons une liste restreinte d'aéroports à travers le monde et au milieu de cette année, nous annoncerons le premier salon Oneworld ", a confirmé Rob Gurney, PDG de Oneworld.



Les salons de la marque Oneworld seront ouverts aux passagers de classe affaires et de première classe, ainsi qu'aux voyageurs fréquents de premier ordre détenant l'équivalent du statut Oneworld Emerald et Sapphire de chaque compagnie membre (tels que Qantas Platinum and Gold, le Marco Polo club Gold and Diamond de Cathay Pacific et le British Airways Executive Club Silver and Gold).