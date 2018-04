L'île de Hainan se fait plus accessible pour les voyageurs d'affaires

La Chine s'ouvre encore un peu plus au tourisme. L'île de Hainan sera accessible sans visa aux voyageurs étrangers de 59 pays au lieu de 26 à compter du 1er mai 2018. Les Français, les Suisses, les Belges ou encore les Britanniques et les Canadiens font partie des ressortissants profitant de cette nouvelle mesure.



Par ailleurs, la durée de séjour autorisée, originalement de 15 jours ou 21 jours selon la citoyenneté, a été unifiée et revue à la hausse pour atteindre 30 jours. Les visiteurs devront néanmoins utiliser les services d’une agence de voyages immatriculée légalement dans la province de Hainan et reconnue par l’Administration Nationale du Tourisme de Chine pour profiter de cet assouplissement.



La liste complète des pays concernés par cette mesure:

Albanie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Brunei, Bulgarie, Canada, Chili, Chypre, Corée du Sud, Croatie, Danemark, EAU, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Indonésie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malaisie, Malte, Mexique, Monaco, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, Russie, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Suède, Thaïlande et Ukraine.