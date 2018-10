L'impact des mutations sociétales sur le Business Travel au coeur des reflexions le 22 novembre

"les échanges s’articuleront autour de conseils concrets via un format original, dans un cadre intimiste".

L’événement travel & expense G. Mindset (Growth Mindset - développement d’état d’esprit) dont DéplacementsPros est l'un des partenaires a pour but d’élargir les horizons du voyage d’affaires en proposant d’appréhender différemment les problématiques actuelles.Les participants assisteront ainsi à des tables rondes, conférences et ateliers qui leur permettront d'observer, de mieux considérer et d'intégrer les problématiques nouvelles dans l'univers des déplacements professionnels.Les thèmes traités visent à mettre en exergue différents points de vue autant pour les décideurs que pour les voyageurs.Le programme de cet événement centré sur les mutations sociétales a pour objectif de :• porter un regard neuf et différenciant sur les nouveaux profils des collaborateurs et la façon de les “manager” en entreprise ;• analyser les impacts économiques de l’intégration du numérique dans l’industrie ;• livrer les clefs du “bleisure à la française” aux entreprises comme aux voyageurs.CBT Conseil assure quePar ailleurs, le cabinet de conseil spécialisé en Travel & Expense et en finance réalise actuellement un sondage pour comprendre comment les mutations sociétales actuelles impactent l'industrie du voyage d'affaires, les déplacements pros ou encore les comportements et le quotidien des collaborateurs. Les professionnels du Business Travel sont invités à répondre au questionnaire sur cette page. Les résultats de ce baromètre seront dévoilés par le co-fondateur de CBT Conseil Julien Chambert lors de l'événement.La première édition de G. Mindset se déroulera le 22 novembre 2018 dans les locaux parisiens d’Airbnb situés dans le 9ème arrondissement de Paris à côté de l’opéra Garnier.Inscription et programme complet sur le site officiel de l’événement