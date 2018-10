Best Western ouvre un nouvel hôtel dans les Hauts-de-France

Best Western Hotel Saint-Claude s'est installé à Péronne, à 20 minutes de voiture de la gare TGV Haute Picardie. Il possède 40 chambres réparties en catégorie Standard et Deluxe.Rénovées récemment, elles arborent un style moderne et élégant. Une connexion wifi haut débit illimitée et gratuite, des prises USB, une télévision à écran plat sont disponibles dans chacune des chambres. Elles disposent aussi d’une salle de bain privative avec baignoire ou douche à l’italienne.Un petit-déjeuner, composé de produits frais sucrés et salés, est servi, avec au choix une formule à la française ou à l’anglaise. Pour dîner, le restaurant Le Saint-Claude propose une cuisine française traditionnelle. Pour se détendre, le bar offre un large choix de boissons dont une sélection de whiskies et de bières locales "Poppy" et "Colvert", brassées à Péronne.L'établissement 3 étoiles accueille aussi les événements d'entreprises. Il a réaménagé ses caves datant du XVIème siècle pour en faire un espace séminaire d’une capacité de 80 personnes. Il est équipé d'un vidéoprojecteur, de sonorisation et d'un bar privatif. Les caves peuvent être aménagées selon les souhaits des clients et se transformer en espace événementiel avec une piste de danse, et un piano. A proximité de l’hôtel, de nombreuses activités à faire en groupe sont propices pour des activités team buildings comme le saut en parachute, des vols en autogire ou encore des circuits de randonnées.42 Place Du Commandant Louis Daudre,80200, Péronne