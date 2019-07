La Compagnie partenaire de Monacair

La Compagnie Boutique Airlines vient de nouer un partenariat avec Monacair basée à Monaco. Cette nouvelle collaboration va permettre aux passagers de la compagnie aérienne de se rendre rapidement sur le «Rocher» (en 7mn) en hélicoptère, en profitant des facilités proposées par l'aéroport azuréen : l'héliport se trouve à deux pas du comptoir de La Compagnie. Les passagers voleront à bord du tout nouveau Airbus H130, équipé de six sièges et doté de l'air conditionné et d'espaces conséquents pour les bagages. Le partenariat inclut à Monaco un service de transport à bord de minivans VIP. Monacair, fondé en 1988 par Stefano Casiraghi, assure plus d'une cinquantaine de vols quotidiens entre Nice et Monaco. La Compagnie a lancé son vol entre New York et Nice en mai dernier.