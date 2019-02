La Saint Valentin s'invite dans l'offre de divertissement de British

Pour célébrer la Saint Valentin, British Airways a lancé une chaîne baptisée "Love is in the Air". Disponible via l'offre de divertissement à bord, elle propose une collection de films et séries romantiques ainsi que des livres audios et chansons entièrement dédiés aux sentiments amoureux.



Les voyageurs d'affaires pourront ainsi (re)voir la folle passion de Scarlett O'Hara et Rhett Butler d' Autant en emporte le vent ou découvrir la dernière comédie romantique à succès Crazy Rich Asians . Des épisodes centrés sur l'amour des séries cultes Friends et Sex and the City seront aussi disponibles.



Cette chaîne spéciale sera proposée aux passagers des vols de British Airways jusqu'à la fin du mois de février.