La Suisse est-elle à portée de train ou d’avion ?

Sur cet exemple, le train est 50% moins onéreux que l’avion et offre à minima 5h00 de productivité pour le collaborateur. En réservant plus tôt, l’avion serait beaucoup plus abordable (on trouve des billets à 59€ sur Easyjet et à 105 € sur Air France pour un déplacement le 15/10) mais ce type de réunion se prévoit rarement à l’avance. Maintenant, si la desserte aérienne existe c'est parce qu’il y a un besoin (préacheminement sur Paris, réunions à proximité de l'aéroport...). En tout état de cause, plus on a le choix et mieux c'est !