La fin des A380 pour Air France ?

D'après nos confrères de la Tribune, Air France travaille sur un plan d'investissement visant à renouveler une partie de sa flotte. Sur le court et moyen courrier, la compagnie étudierait l'acquisition d'A320NEO et de A220.



Pour Transavia, la flotte se verrait complétée de B737 mais à l'heure actuelle, les déboires de la version MAX et les négociations en cours avec le SNPL suspendent la décision qui sera prise.



Pour finir, Air France travaillerait sur le remplacement de ses A380 à échéance 2023/2024 pour les remplacer par des machines de type A330NEO ou B787 voire l'A350-1000 si les conditions de vente ou de reprise des A380 apportent suffisamment de fonds à l'opérateur.



Quoiqu'il en soit, Air France souhaite repartir d'une feuille blanche pour créer ses nouvelles cabines ce qui est intelligent pour répondre aux besoins nouveaux des clients et aux impératifs techniques.



Des informations et des confirmations sont attendues avant l'IFTM de cette année.