Latam Airlines va voler entre Santiago et Cuzco (Pérou) en août

Latam Airlines Pérou - filiale péruvienne de Latam Airlines - assurera trois vols hebdomadaires sans escale entre Santiago et Cuzco (Pérou) à compter du 15 août 2018. L'A319 d'une capacité de 144 passagers, déployé sur la ligne, s'envolera du Chili les mardi, mercredi et samedi à 15h35 pour arriver au Pérou à 17h00. Le vol de retour opérera les mêmes jours au départ de l'aéroport international Alejandro Velasco Astete avec un décollage à 08h25 pour se poser à Santiago à 13h50 (heures locales).



En plus de cette nouvelle ligne, LATAM Airlines Pérou dessert la ville de Cuzco depuis son hub de Lima, proposant jusqu'à 24 vols quotidiens.



Nouveaux vols domestiques à partir de Cusco

Latam Airlines Pérou va également ouvrir des liaisons entre Cuzco et Pisco, Iquitos et Trujillo. Ces lignes seront misent en place de manière saisonnière entre juillet et novembre 2018



Au total, la compagnie desservira 8 destinations depuis Cuzco en 2018, incluant les nouvelles dessertes saisonnières et des services annuels vers Lima, Arequipa, Juliaca, Puerto Maldonado et Santiago.