Le Dreamliner d'Etihad se pose à Genève

Etihad Airways a déployé le 25 mars son Boeing 787 Dreamliner sur la route Abu Dhabi - Genève. Le tri-classes, comprenant huit First Suites, 28 Business Studios et 199 sièges Smart Economy, remplace les Airbus A330 en service auparavant sur cette route.



L'arrivée du Boeing s'accompagne d'un changement d'horaire qui optimise le temps de voyage depuis et vers Genève. Etihad Airways maintient un vol avec une arrivée très matinale à Genève et opère un service retour en milieu de matinée qui permet une amélioration de la connectivité vers un plus large réseau de destinations en Asie et en Australie, notamment Hong Kong, Kuala Lumpur, Melbourne, Perth, Singapour, Sydney et Tokyo.



L'avion décolle de son hub à 2h50 tous les jours pour se poser à Genève à 7h45. Le vol retour prévoit un départ de la Suisse à 10h45 pour un atterrissage à Abu Dhabi à 19h10.