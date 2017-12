Le Marriott St Pancras Renaissance Hotel a une solution pour les étourdis

“Nous sommes très heureux de cette collaboration avec LivingPackets dont le modèle de livraison innovant nous permettra désormais d'offrir un service Premium à tous nos clients pour livrer leurs biens à Paris en quelques heures et à un prix raisonnable",

"Chambers Club"

Avec le service LivingPackets , le St Pancras Renaissance Hotel by Marriott va offrir à ses clients un service de livraison entre Londres et Paris pour leur faire livrer dans la journée les objets oubliés.La start-up LivingPackets utilise des voyageurs individuels ainsi que des mallettes connectées, intelligentes et brevetées qu’elle a développées (caméra, capteurs de chocs et de température, suivi en temps réel, fermeture électronique, Bluetooth, etc.) afin de proposer un service rapide et une sécurité optimale lors de la livraison.a expliqué Salvatore Bartolone, chef concierge de l’hôtel St Pancras Renaissance by Marriott. L'information qui ne nous a pas été précisé, c'est précisément le prix auquel s'est conclu ce service, puisqu'il varie selon plusieurs critères (adresse, taille et poids des objets).LivingPackets cherche à se développer. Elle envisage d'ajouter Bruxelles, Düsseldorf, Lille, Lyon, Marseille à ses destinations européennes. Les opérations se concentreront d'abord sur l'Europe de l'Ouest avant d'étendre.L'hôtel St Pancras Renaissance est situé à King's Cross (Londres). Le 5 étoiles dispose de 245 chambres dont 38 suites historiques ainsi que l'exclusif. Il abrite aussi de nombreuses options de restauration, un spa et 10 espaces de réunion et d'événements.