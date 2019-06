Le Novotel Annecy Centre fait peau neuve

Les habitués du Novotel Annecy Centre risquent bien de ne pas reconnaître l’endroit. L’établissement réouvre ses portes entièrement métamorphosé. L’hôtel précise avoir pris des engagements en matière de protection de l’environnement en privilégiant développent durable et savoir-faire locaux.





Dans chacune des 95 chambres (dont 2 suites de 90 m2), un paysage de montagne sera affiché. Le nouvel hôtel propose également une nouvelle salle de remise en forme ainsi qu’un parcours sportif dans les escaliers de l’hôtel. Parmi les autres nouveautés figure également un restaurant qui assurera le service de 07 heures à 22 heures sans interruption (jusqu’à minuit les vendredis et samedis). L’hôtel disposera également d’un bar dont les cartes de boissons seront principalement tournées vers la production locale. Douze salles de réunion, dont l’une de 90 m2, entièrement rénovées seront également disponibles. L’hôtel dispose également d’un amphithéâtre de 150 places, avec écran géant. Rénovée, cette salle sera « ouverte sur l’extérieur » et disposera donc d’une lumière naturelle, précise l’établissement.