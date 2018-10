Le T1 de l'aéroport de Shanghai Hongqiao a rouvert ses portes

Le Terminal 1 de l'aéroport de Shanghai Hongqiao abrite désormais 28 bornes d'enregistrement self-service et 18 dépose-bagages automatisés. L'installation compte également 6 comptoirs d'enregistrement standards. Ils accueillent les voyageurs qui ne souhaitent pas utiliser les machines.



La plate-forme dispose aussi de 8 bornes de contrôle automatisé. Elles sont capables de vérifier les documents et l'identité des passagers en quelques secondes grâce à la reconnaissance faciale.



La salle d'embarquement s'appuie également sur les nouvelles technologies pour fluidifier le parcours des passagers. Elle a été équipée de 20 bornes d'embarquement self-service.



Par ailleurs, le bâtiment propose aux voyageurs un accès wifi gratuit et des prises pour recharger les appareils électroniques. L'espace Duty Free a été étendu pour atteindre 2000m². Les parkings ont également été agrandis.



Spring Airlines a pris place dans la section D du Terminal 1 tandis que les autres compagnies seront installées dans les zones A et B.