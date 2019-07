Le classement des 100 meilleurs hôtels au monde selon Travel & Leisure

Selon l'édition 2019 du sondage annuel des lecteurs de Travel & Leisure classant les 100 meilleurs hôtels dans le monde, le vainqueur est un véritable palais sur un lac du Rajasthan, dans le nord-ouest de l’Inde : le Leela Palace Udaipur. La perfection a un prix : un peu plus de 6000 euros la nuit pour une suite. Avec une note de 98,89 sur 100, le Leela Palace, propriété luxueuse de 72 chambres et 8 suites a été louée pour sa "vue imprenable sur le lac Pichola", le sentiment de "glamour et de romantisme" qu'il renvoit, ainsi que son service exceptionnel et son spa somptueux.Le 2ème meilleur hôtel au monde, selon le sondage, est The Lodge & Spa à Saratoga, dans l’état américain du Wyoming. Le numéro 3 est le Singita Sabi Sand dans la réserve de Sabi Sands Game Reserve en Afrique du Sud. Les établissements français ne sont eux pas très bien classés, 3 d’entre eux figurent tout de même dans le Top 100 : l'hôtel Meurice à Paris, classé 89ème, Le Saint-Régis à Bora Bora (en Polynésie) en 81ème position et à la 55ème place, La Réserve, hôtel de luxe parisien.Pour établir son Top 100, Travel & Leisure a demandé aux lecteurs de classer les hôtels selon les installations, l'emplacement, le service, la nourriture et la valeur globale. Les résultats ont porté sur 33 pays et tous les continents. L'Asie est la région gagnante, avec 22 hôtels classés. L'Afrique vient ensuite, avec 17 établissements figurant dans le palmarès.Le classement complet est consultable sur le site travelandleisure.com