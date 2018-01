Le groupe Etihad a un nouveau Directeur Financier

Dans ses nouvelles fonctions, Mark Powers sera responsable des finances des cinq divisions du groupe basées à Abu Dhabi, à savoir Etihad Airways, Etihad Airways Engineering, Etihad Airport Services, Hala Group et Airline Equity Partners.Avant de rejoindre l'entreprise, il était professeur de finances à l'Université de Tulane A.B. Freeman School of Business. Il est doté d'une expérience significative de l'industrie, ayant occupé des postes de direction dans de grandes compagnies aériennes, y compris JetBlue, où il occupait plus récemment le poste de Chief Financial Officer.Il a également travaillé pour Northwest Airlines, en tant que Vice President Treasury, Corporate Finance ; pour Continental Airlines, où il était Treasurer et Associate General Counsel; et enfin pour GE Aviation, où il a occupé le poste de Director Customer Finance and Commercial Engine Programs.Mark Powers reportera directement à Tony Douglas qui a pour sa part officiellement pris ses fonctions de PDG du Groupe le 3 janvier . Ricky Thirion qui a assuré l'intérim en tant que Group Financial Officer, sera Group Treasurer.