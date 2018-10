Le métro de Lisbonne est menacé par une grève le 6 novembre

Le métro de Lisbonne sera perturbé par une grève le mardi 6 novembre 2018. Les employés sont appelés à stopper le travail de 6h30 à 9h30. Des délais et annulations sont attendus sur le réseau pendant le mouvement.



Les grévistes réclament une hausse des salaires.



De nombreux retards avaient été enregistrés à travers la ville lors de la première action, organisée le 18 octobre dernier. Il est donc conseillé de prévoir des temps de trajet plus long et de vérifier les prévisions de circulation le 6 novembre prochain, si la grève est maintenue.