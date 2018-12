Le métro de Lyon à nouveau en grève

"mesures revanchardes"

Les voyageurs d'affaires pourront difficilement compter sur le métro de Lyon pour rejoindre leurs proches pour Noël. Les régulateurs du réseau TCL sont à nouveau appelés à faire grève ces 24 et 25 décembre. L'action perturbera surtout l'activité des lignes C et D ainsi que le funiculaire F2 .Le syndicat UGICT-CGT a indiqué au journal Le Progrès qu'il organise ce nouveau mouvement pour dénoncer lesprises par la direction après le précédent conflit. - Les lignes A et B circuleront normalement toute la journée- La ligne C circulera à partir de 21h – des bus relais circuleront entre Hôtel de Ville et Cuire de 5h à 21h- La ligne D et le funiculaire F2 ne circuleront pas entre 20h30 et 23h – circulation normale sur le reste de la journéeLes itinéraires de substitution de la ligne D sont disponibles ici - La ligne de métro C ne circule pas entre 12h et 21h (service normal de 5h à 12h et de 21h à 00h33).Les itinéraires de substitution de la ligne C sont disponibles ici