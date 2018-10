Le virus du Nil en région PACA

Prudence si vous avez séjourné récemment en région PACA ou à Monaco récemment, le virus du West Nile, aussi appelé virus du Nil occidental, y sévit actuellement. Transmis par les moustiques, 20 cas ont été détectés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, essentiellement dans les Alpes-Maritimes, de Nice au Cannet. Dans la plupart des cas, les patients n’ont pas du tout de symptômes ou souffrent d’un syndrome grippal classique avec fièvre, douleurs et maux de têtes.



L'alerte est jugée suffisamment sérieuse pour que l'Etablissement Français du Sang (EFS) interdise à " Toutes les personnes ayant séjourné au moins une nuit dans les Alpes-maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales, mais aussi Monaco, ne peuvent pas faire de don pendant 28 jours ", mesure valable jusqu'à fin novembre (moment où les moustiques sont censés ne plus piquer).