Les ressortissants de 6 pays musulmans interdits aux Etats-Unis

Les Travel Managers des entreprises internationales vont devoir vérifier de près les passeports des collaborateurs et s'inquiéter en cas de Sales Meeting aux Etats-Unis par exemple. La décision, prise à la majorité de cinq juges contre quatre, entérine le décret qui interdit le territoire américain, de façon permanente, aux ressortissants de six pays majoritairement musulmans : Yémen, Syrie, Libye, Iran, Somalie et Corée du Nord.



La haute cour estime que le président " n’a fait qu’user de façon légitime de ses prérogatives en matière d’immigration ". Cette dernière version ferme les frontières américaines à environ 150 millions de personnes.