Les voyageurs d'affaires veulent manger sainement

Pour cette grande enquête, la population de travailleurs d'affaires consultés a été répartie en trois groupes liés à l'âge.

Les baby boomers,nés entre la fin de la deuxième guerre mondiale et le milieu des années 60; la génération X du milieu des années 60 à la fin des années 70 et les millennials nés entre le milieu des années 80 et la fin des années 90. Une génération également qualifiée de "digital native", la première génération née avec internet et après le début de la révolution numérique.



Ces voyageurs, au-delà de leur âge,ont tous un point commun : ils sont obligés de manger dehors lors de leurs déplacements. Et c'est là, que les comportements changent.



Les millennials sont plus susceptibles de dîner sur le pouce, tandis que les boomers apprécient de boire du vin et de dîner avec des clients alors que la génération X dîne généralement en groupe avec des collègues.



Contrairement à l'idée reçue selon laquelle les employés millennials sont souvent difficiles ou exigeants, ils sont beaucoup moins susceptibles de commander des services supplémentaires comme le room service (66 %) ou du café et des collations (70 %) lorsqu'ils voyagent, par opposition à leurs collègues de la génération X ou du baby-boom.