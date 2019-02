Lunchr souhaite révolutionner le marché des tickets-restaurant

Après un premier tour de table à hauteur de 11 millions d'euros il y a 7 mois, Lunchr finalise une nouvelle levée de fonds auprès d'Index Ventures, Daphni et Idinvest et Kima Ventures.



L’objectif : accélérer son développement et atteindre 200 000 utilisateurs d'ici fin 2019. Pour y parvenir, la jeune pousse souhaite séduire le marché international, recruter de nouveaux collaborateurs et améliorer sa solution.



Pour rappel, Lunchr propose aux entreprises une carte qui permet de payer sans contact, où l'on peut suivre sa consommation via smartphone et qui fonctionne directement sur le réseau bancaire. "Notre ambition est de proposer aux employeurs et aux employés une solution unique et bien meilleure que celle qu'ils ont pu avoir depuis 50 ans avec les titres-restaurants papier" , déclare Loïc Soubeyrand, le fondateur et PDG de Lunchr.



En parallèle, cette carte permet de réaliser des commandes groupées via l'application et d'obtenir jusqu'à 25% de réduction dans les enseignes partenaires.