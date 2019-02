CitizenM : " Les voyageurs d’affaires représentent 73% de notre clientèle "

Robin Chadha : L'un de nos plus gros projets cette année est bien évidemment l’ouverture de nos cinq nouveaux établissements et de suivre notre politique d’expansion. Dans un second temps, continuer d’investir dans l’innovation technologique pour améliorer l’expérience client et surtout créer notre programme de fidélité. A l’heure actuelle, nous n’en avons pas vraiment et nous souhaitions offrir à nos clients la possibilité de bénéficier d’avantages dans l’hôtel mais également en dehors lorsqu’ils réservent chez nous. Il devrait voir le jour au cours du second semestre 2019. C’est un projet sur lequel nos équipes travaillent actuellement pour que l’on puisse le présenter au plus tôt.